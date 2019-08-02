Военная авиация потушила более 90 тыс. га горящего леса за сутки

Силы авиации Минобороны России за сутки ликвидировали возгорание в сибирских лесах на площади более 90 тыс. га — это порядка 60 пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Об этом сообщили в ведомстве 2 августа.

За сутки самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС совершили 26 вылетов и сбросили более 1 тыс. т воды. Экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации ВВО и ЦВО совершили 90 сбросов около 550 т воды и обеспечили ведение воздушной разведки лесных массивов, охваченных огнем, пишет ТАСС.

В частности, с утра 2 августа экипажи самолетов Ил-76 уже совершили 18 вылетов и сбросили 756 т воды, тем самым ликвидировав 18 очагов возгораний. Вертолеты Ми-8 совершили 10 вылетов и сбросили 50 т воды, потушив 6 очагов.

В течение ближайших суток каждый экипаж совершит не менее 10 вылетов.

Минобороны создало авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Для этого в Сибирь были переброшены 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации. Воздушные судна оборудованы специальными водосливными устройствами.

По последним данным «Авиалесоохраны», огнем охвачено более 3 млн га лесных массивов. В Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ранее с возгораниями решили бороться, искусственно вызывая дождь.

По словам министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, в ликвидации пожаров задействовано 95% личного состава и вся имеющаяся техника «Авиалесоохраны».

1 августа в Сибирь выехали московские следователи для выяснения причин возгораний в лесах. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч.1.1 ст. 293 УК РФ).