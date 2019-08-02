Власти проанализируют связь незаконных вырубок с пожарами в Сибири

Связь между лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке с незаконными вырубками предстоит проанализировать, заявил в пятницу, 2 августа, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«В отношении незаконных порубок, вырубок леса, очевидно, что такого рода проблема в нашей стране существует и носит очень масштабный характер. Связь между такими незаконными действиями и пожарами еще предстоит установить», — цитирует Медведева ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос о том, что многие называют незаконную вырубку одной из причин пожаров.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что подписал поручение о конфискации используемых при незаконных рубках леса орудий.

«Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса — это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы — в общем любая техника — изымались, то есть, конфисковались в доход бюджета», — сказал Медведев.

По данным «Авиалесоохраны», природные пожары распространились уже на площади 2,9 млн га. В Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации.