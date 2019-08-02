Прямой эфир
Сюжет:

Власти проанализируют связь незаконных вырубок с пожарами в Сибири

0
Фото: ТАСС/ФБУ «Авиалесоохрана»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Связь между лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке с незаконными вырубками предстоит проанализировать, заявил в пятницу, 2 августа, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Четыре дня до приказа: за сутки военные потушили крупные очаги пожаров в Сибири
По факту возгораний в лесах Красноярского края уже возбуждено первое уголовное дело

«В отношении незаконных порубок, вырубок леса, очевидно, что такого рода проблема в нашей стране существует и носит очень масштабный характер. Связь между такими незаконными действиями и пожарами еще предстоит установить», — цитирует Медведева ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос о том, что многие называют незаконную вырубку одной из причин пожаров.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что подписал поручение о конфискации используемых при незаконных рубках леса орудий.

«Это поручение направлено на то, чтобы те орудия, которые используются при незаконных рубках леса — это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы — в общем любая техника — изымались, то есть, конфисковались в доход бюджета», — сказал Медведев.

По данным «Авиалесоохраны», природные пожары распространились уже на площади 2,9 млн га. В Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии объявлен режим чрезвычайной ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожары в Сибири сфотографировали из космоса
Замминистра обороны на Ан-26 облетит очаги пожаров в Красноярском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017