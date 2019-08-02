Замминистра обороны на Ан-26 облетит очаги пожаров в Красноярском крае

Заместитель главы Минобороны России генерал армии Дмитрий Булгаков осмотрит с воздуха очаги лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края. Об этом замминистра сообщил журналистам в пятницу, 2 августа.

«По итогам совещания с МЧС мы вылетаем в основной район пожаров с целью уточнения задачи для авиации на вторую половину дня и 3 августа», — цитирует его ТАСС.

В регионе создана авиагруппировка из 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов для тушения пожаров.

По данным Авиалесоохраны, на 2 августа в Красноярском крае бушуют 69 пожаров на площади 26 тыс. 459 га. В регионе введен режим ЧС из-за пожаров.

В четверг источник «Известий» в Минобороны РФ сообщил, что военные планируют потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять дней.