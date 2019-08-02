Прямой эфир

Замминистра обороны на Ан-26 облетит очаги пожаров в Красноярском крае

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель главы Минобороны России генерал армии Дмитрий Булгаков осмотрит с воздуха очаги лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края. Об этом замминистра сообщил журналистам в пятницу, 2 августа.

Четыре дня до приказа: за сутки военные потушили крупные очаги пожаров в Сибири
По факту возгораний в лесах Красноярского края уже возбуждено первое уголовное дело

«По итогам совещания с МЧС мы вылетаем в основной район пожаров с целью уточнения задачи для авиации на вторую половину дня и 3 августа», — цитирует его ТАСС.

В регионе создана авиагруппировка из 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов для тушения пожаров.

По данным Авиалесоохраны, на 2 августа в Красноярском крае бушуют 69 пожаров на площади 26 тыс. 459 га. В регионе введен режим ЧС из-за пожаров.

В четверг источник «Известий» в Минобороны РФ сообщил, что военные планируют потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Площадь природных пожаров в Якутии превысила 1,2 млн га
СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017