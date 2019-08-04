Депутат рады назвала лесные пожары в Сибири «местью дикарям московским»

Депутат Верховной рады от националистической партии «Свобода» Ирина Фарион назвала лесные пожары в Сибири «местью дикарям московским». Об этом она в воскресенье, 4 августа, написала на своей странице в Facebook.

«Везде, где они, — смерть и выгорание. И не надо ныть о природе. Она всего лишь заложница нашего вечного врага», — написала она.

Согласно данным «Авиалесоохраны», по состоянию на 4 августа в Сибири проводились работы по тушению 174 лесных пожаров на площади около 132 тыс. га. Наибольшее количество возгораний было ликвидировано в Иркутской области, в Красноярском крае, в Якутии и в Бурятии.

В настоящее время контролируется 296 лесных пожаров на площади около 2,8 млн га. Режим чрезвычайной ситуации действует на всей территории Иркутской области, Красноярского края, Якутии, а также в одном муниципальном районе Бурятии.

3 августа Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в России. По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2019 года в стране возникло 7,6 тыс. лесных пожаров, ущерб от которых составил 2,4 млрд рублей.

1 августа стало известно, что Ростех поставит «Авиалесоохране» порядка 2,6 тыс. специальных патронов типа ПВ-26 для вызова дождя при тушении лесных пожаров.