Противолодочные самолеты Ту-142 провели разведку пожароопасных районов

Противолодочные самолеты Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели разведку пожароопасных районов в Забайкалье и Якутии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Два самолета вылетели с авиабазы морской авиации в Приморском крае 5 августа. В ходе полета над территорией Хабаровского и Забайкальского краев, а также над севером Якутии была проведена аэрофотосъемка пожароопасных районов, цитирует ТАСС.

Все полученные данные были переданы в оперативный штаб развернутой в Красноярске авиационной группировки Минобороны РФ. Всего самолеты пробыли в воздухе около 10 часов и пролетели более 7 тыс. км.

Из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Частично он действует в Республике Бурятия.

В России за прошедшие сутки ликвидировали 22 лесных пожара на площади 2818 га. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Всего горит более 3 млн га леса.

Ранее с возгораниями решили бороться, искусственно вызывая дождь.

31 июля Минобороны России по поручению президента страны Владимира Путина отправило на тушение пожаров в Красноярский край 10 самолетов Ил-76 и столько же вертолетов военно-транспортной авиации.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, военные летчики потушили 450 тыс. из 1,1 млн га общей площади зоны неконтролируемого распространения огня. В Красноярском крае и Иркутской области ликвидировано 116 крупных лесных пожаров.

4 августа самолеты БЕ-200 сбросили на очаги возгорания 432 т воды, вертолеты Ми-8 и Ми-26 — еще 1100 т. В пресс-службе МЧС «Известиям» сообщили, что по состоянию на воскресенье, 4 августа, локализованы еще 38 очагов на площади 24,6 га.