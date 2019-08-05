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Ученый предсказал преобладание лиственных лесов над хвойными из-за пожаров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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После природных пожаров в Сибири доля лиственных превысит долю хвойных лесов. Об этом заявил старший научный сотрудник лаборатории лесной пирологии Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ Сибирского отделения РАН Александр Брюханов 5 августа.

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«Качественно лес изменится. Хвойные породы более чувствительны к воздействию пожаров, чем лиственные, так как они восстанавливаются дольше», — цитирует Брюханова агентство «РИА Новости».

Так, сосне и лиственнице на юге Сибири необходимо 60–80 лет, а на севере — больше 100.

По словам ученого, на данный момент оценить объемы потерь лесного массива невозможно, дать какую-либо оценку можно по меньшей мере через год. Сложность подсчета объясняется масштабами возгораний и их особенностью. Так, если пожары были низовыми, значит могла быть уничтожена корневая система. В этом случае дерево гибнет, даже если внешне не выглядит поврежденным.

Восстановить лесной массив в Сибири человек не сможет «по экономическим причинам — слишком далеко».

По данным МЧС, с 30 июля по 5 августа площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке уменьшилась на 25%. Сейчас активное горение наблюдается на площади 57 тыс. га. На особом контроле — два возгорания в пятикилометровой зоне в Иркутской области. По данным «Авиалесоохраны», в труднодоступных районах огнем охвачено более 2,3 млн га лесных массивов.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноярском крае и Иркутской области, а также частично в Якутии и Бурятии. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). В Генпрокуратуре заявили, что региональные власти искажали информацию по пожарам.

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