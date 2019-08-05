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Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Площадь возгораний в лесах в Сибири и на Дальнем Востоке уменьшилась за прошедшую неделю на 25%. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе МЧС.

Всего за неделю были потушены очаги на площади более 1 млн га, пожары на особо охраняемых территориях ликвидированы.

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«Площадь активного горения на сегодняшний день составляет около 57 тыс. га, где сосредоточены основные усилия (Красноярский край — более 42 тыс. га, Иркутская область — около 14 тыс., Республика Саха (Якутия) — 240 тыс.)», — говорится на сайте ведомства.

Специалисты изменили подход к определению площадей пожаров, что позволило лучше оценить обстановку и сделать перерасчет сил и средств. Теперь новой методикой будут пользоваться по всей стране.

Согласно данным авиаразведки, большинство очагов возгораний находятся возле дорог, что позволяет предположить, что причиной пожаров является неосторожное обращение человека с огнем.

В связи с этим в ведомстве призвали продолжать разъяснительную работу с населением.

На особом контроле у МЧС находятся два лесных пожара в пятикилометровой зоне в Иркутской области. Сейчас к тушению лесов привлечено более 4 тыс. человек и 416 единиц техники.

Ранее 4 августа шаманы провели обряд жертвоприношения для прекращения природных возгораний. Они задействовали ритуальную пищу, били в бубны и обращались к духам с молитвами.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноярском крае и Иркутской области, а также частично в Якутии и Бурятии. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). По оценкам Счетной палаты, ущерб от лесных пожаров, зафиксированный в первые шесть месяцев текущего года, составляет 2,4 млрд рублей.

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