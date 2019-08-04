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Шаманы принесли жертву богам для прекращения бедствий в Сибири

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Фото: РЕН ТВ
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Шаманы провели обряд жертвоприношения на самом крупном байкальском острове Ольхон для прекращения лесных пожаров и паводков в Сибири. Об этом 4 августа ТАСС сообщил председатель шаманской организации «Хун шубуун» Нима Борокшонов.

Шаманский обряд, тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачи. Перед началом действия шаманы и верующие разложили перед собой ритуальную пищу, среди которой были молоко, чай и сладости. Часть еды люди оставили в дар местным духам, а остальное забрали, чтобы съесть дома, — по их мнению, это поможет привлечь удачу.

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Шаманы камлали — били в бубны и обращались к духам с молитвами, а в завершение церемонии сложили ритуальный костер из священных березовых веток, украшенных белыми, голубыми и красными лентами, в котором сожгли разделанную тушу барана.

«Обряд прошел хорошо. Его смысл — предотвращения различных бедствий, в том числе пожаров и наводнений. Сделать так, чтобы у людей было счастье — вот в чем значение тайлагана», — сказал Борокшонов.

1 августа фольклорист и этнограф из Ханты-Мансийска Тимофей Молданов сообщил, что шаманы из числа представителей коренных народов Севера планируют провести ритуалы, которые призваны защитить сибирские леса от пожаров. По его словам, 2 августа многие шаманы проведут обряд у себя дома.

Накануне, 3 августа, Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в России. По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2019 года в стране возникло 7,6 тыс. лесных пожаров, ущерб от которых составил 2,4 млрд рублей.

Из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Частично он действует в Республике Бурятия.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. По последним данным, подтопленными остаются 230 домов с населением 356 человек в восьми населенных пунктах.

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