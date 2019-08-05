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Генпрокуратура обвинила власти регионов в искажении данных по лесным пожарам

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Власти регионов, где сейчас бушуют лесные пожары, искажали информацию о возгораниях. Об этом заявил прокурор главного управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов 5 августа.

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«Мы зафиксировали искажение данных о времени ликвидации пожаров. <…> Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов», — цитирует Федосов агентство «РИА Новости».

Сейчас ведомство проверяет статистику, предоставленную властями Красноярского края. В Бурятии нарушений не выявлено.

Из-за недостоверных данных занижались параметры пожаров, и спецслужбы не успевали принимать требуемые меры.

Еще одной проблемой в данном вопросе Федосов назвал волокиту, из-за которой в Приангарье не была своевременно увеличена группировка для тушения пожаров.

По данным МЧС от 5 августа, площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке уменьшилась за неделю на 25%. Сейчас активное горение наблюдается на площади 57 тыс. га. На особом контроле — два возгорания в пятикилометровой зоне в Иркутской области.

4 августа шаманы провели обряд жертвоприношения для прекращения природных возгораний. Они задействовали ритуальную пищу, били в бубны и обращались к духам с молитвами.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноярском крае и Иркутской области, а также частично в Якутии и Бурятии. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). По оценкам Счетной палаты, ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев текущего года составляет 2,4 млрд рублей.

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