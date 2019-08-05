В МЧС назвали причину лесных пожаров в Сибири

Основной причиной бушующих в Сибири лесных пожаров стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в понедельник, 5 августа, ТАСС в МЧС по итогам селекторного совещания.

«Проведенная авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог. Это дает основание предположить, что основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем», — отметил представитель ведомства.

По данным «Авиалесоохраны», огнем охвачено более 2,3 млн га лесных массивов, еще 126 тыс. га было потушено к утру 5 августа. Ведомству поставят 2,6 тыс. специальных патронов для вызова дождя.

Ранее 4 августа шаманы провели обряджертвоприношения для прекращения лесных пожаров. Они задействовали ритуальную пищу, били в бубны и обращались к духам с молитвами.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноярском крае и Иркутской области, а также частично в Якутии и Бурятии. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч.1.1 ст. 293 УК РФ).

По оценкам Счетной палаты, ущерб от лесных пожаров, зафиксированный в первые шесть месяцев текущего года, составляет 2,4 млрд рублей.