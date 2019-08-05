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В МЧС назвали причину лесных пожаров в Сибири

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Основной причиной бушующих в Сибири лесных пожаров стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в понедельник, 5 августа, ТАСС в МЧС по итогам селекторного совещания.

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«Проведенная авиаразведка показала, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог. Это дает основание предположить, что основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнем», — отметил представитель ведомства.

По данным «Авиалесоохраны», огнем охвачено более 2,3 млн га лесных массивов, еще 126 тыс. га было потушено к утру 5 августа. Ведомству поставят 2,6 тыс. специальных патронов для вызова дождя.

Ранее 4 августа шаманы провели обряджертвоприношения для прекращения лесных пожаров. Они задействовали ритуальную пищу, били в бубны и обращались к духам с молитвами.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноярском крае и Иркутской области, а также частично в Якутии и Бурятии. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч.1.1 ст. 293 УК РФ).

По оценкам Счетной палаты, ущерб от лесных пожаров, зафиксированный в первые шесть месяцев текущего года, составляет 2,4 млрд рублей.

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