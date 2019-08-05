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Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась

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Фото: ТАСС/ФБУ «Авиалесоохрана»
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Площадь возгораний в лесах Сибири и Дальнего Востока сократилась с 2,8 млн га до 2,4 млн га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС в понедельник, 5 августа.

«Продолжает действовать 441 очаг пожаров, 31 из них локализован», — добавили в ведомстве.

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В ликвидации возгораний в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии продолжают задействовать авиацию МЧС. За прошедшие сутки на очаги пожаров было сброшено около 900 т воды.

Также привлечены аэромобильные группировки — 611 человек и 32 единицы техники. В готовности находятся еще более 440 сотрудников ведомства и 13 единиц техники.

При этом, по данным «Авиалесоохраны», огнем охвачено более 2,3 млн га лесных массивов, еще 126 тыс. га было потушено к утру 5 августа. Ведомству поставят 2,6 тыс. специальных патронов для вызова дождя.

Ранее 4 августа шаманы провели обряд жертвоприношения для прекращения лесных пожаров. Они задействовали ритуальную пищу, били в бубны и обращались к духам с молитвами.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноярском крае и Иркутской области, а также частично в Якутии и Бурятии. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч.1.1 ст. 293 УК РФ).

По оценкам Счетной палаты, ущерб от лесных пожаров, зафиксированный в первые шесть месяцев текущего года, составляет 2,4 млрд рублей.

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