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Природными пожарами пытались скрыть незаконную рубку леса

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Прокуроры в Иркутской области установили, что пожары в лесных массивах устраивались намеренно с целью скрыть незаконные вырубки. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной 6 августа.

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«Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами «прикрывали» незаконные рубки», — рассказал Куренной на интернет-канале «Эфир».

Теперь ведомство намерено дать оценку действиям региональных властей при пожарах и определить степень их ответственности за причиненный ущерб экологии и бюджету страны. Работа по выяснению причин возгораний продолжается.

Накануне в Генпрокуратуре заявили, что власти Иркутской области искажали информацию по пожарам, намеренно занижая их масштабы. Из-за этого спецслужбы не успевали своевременно реагировать. Кроме того, тушению лесов в ряде регионов мешает бумажная волокита.

Накануне в МЧС сообщили об уменьшении площади природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке на 25%. Основной причиной возгораний в ведомстве назвали неосторожное обращение людей с огнем.

По данным «Авиалесоохраны», в труднодоступных районах огнем охвачено более 2,4 млн га лесных массивов. К 6 августа авиация Минобороны потушила все очаги возгораний в лесах Красноярского края.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноярском крае и Иркутской области, а также частично в Якутии и Бурятии. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). По оценкам Счетной палаты, ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев текущего года составляет 2,4 млрд рублей.

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