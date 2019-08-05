Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные усилия нескольких ведомств и множества добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета. Пока в Сибири больших осадков не прогнозируют.

Об этом «Известиям» заявил эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте РФ Григорий Куксин. По его словам, полностью ликвидировать бедствие смогут только сезонные дожди.

Погодный фронт там неравномерный, дожди пройдут в горной части Иркутской области, в то время как на севере региона по-прежнему будет сохраняться сухая погода, сообщил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, военные летчики потушили 450 тыс. из 1,1 млн га общей площади зоны неконтролируемого распространения огня. В Красноярском крае и Иркутской области ликвидировано 116 крупных лесных пожаров.

4 августа самолеты БЕ-200 сбросили на очаги возгорания 432 т воды, вертолеты МИ-8 и МИ-26 — ещё 1100 т. В пресс-службе МЧС «Известиям» сообщили, что по состоянию на воскресенье, 4 августа, локализованы еще 38 очагов на площади 24,6 га.

Врач-токсиколог Алексей Водовозов сказал «Известиям», что сибирский дым сейчас менее токсичен, чем подмосковный 2010 года, так как при сгорании торфа выделяется много соединений серы, азота, которые дают сернистый и азотистый газы.

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Сухой загон: лесные пожары в Сибири продолжатся до осенних дождей