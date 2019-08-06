Навести мосты: пострадавшим от стихии регионам помогут с ремонтом

Правительство разработает программу реконструкции и ремонта мостов, в первую очередь для регионов, пострадавших от паводков и лесных пожаров. Такую задачу поставил премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Участники заседания рассмотрели паспорт транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также обсудили ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Финансирование транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России до 2024 года составит около 6,35 трлн рублей. Из них более 3 трлн рублей — средства федерального бюджета, еще 3,3 трлн рублей планируется привлечь из внебюджетных источников и 58,7 млрд рублей — из бюджетов регионов.

Нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 регионах. К 2024 году (по сравнению с 2017-м) доля качественных автодорог регионального значения должна вырасти с 43,1 до 50,9%. Поставлена задача вдвое — до 85% — увеличить долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снизить долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено 440,9 млрд рублей.

— Отдельная важная тема — это реконструкция и ремонт региональных и муниципальных мостов. Вместе с регионами правительству нужно разработать программу, определить источники финансирования, — обратился к участникам заседания премьер-министр. — Программа будет сформирована на основе сведений о состоянии мостовых сооружений, которые регионы сейчас уточняют. Прошу эту работу не затягивать, тем более что в целом ряде регионов мосты оказались разрушенными в результате стихийных бедствий. И на это нужно обратить внимание в первую очередь.

Еще в начале августа председатель правительства поручил главам субъектов в кратчайшие сроки завершить заключение контрактов на выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в отстающих регионах и начать работы.

— Все эти проекты согласованы с Росавтодором, утверждены. По целому ряду регионов развернута достаточно активная работа. Считаю, что наиболее успешными практиками должны воспользоваться все регионы, в особенности те, где темпы работ отстают, — сказал Дмитрий Медведев.

По словам главы кабмина, к настоящему времени в большинстве субъектов работа по заключению контрактов на ремонт и строительство дорог должна была завершиться. Тем не менее низкий уровень заключения контрактов на выполнение работ в рамках нацпроекта отмечен в Республике Крым (5,41%), Тверской области (41,18%), Республике Мордовия (53,03%), Еврейской автономной области (55,56%), Ленинградской области (55,88%), Чукотском (60%) и Ненецком (61,54%) автономных округах.

Нулевой процент выполнения объемов работ по укладке верхних слоев дорожного покрытия — в Калмыкии, Крыму, Чувашии, Чечне, Ненецком и Чукотском автономных округах, Камчатском и Приморском краях, Еврейской автономной области, Амурской, Курганской, Магаданской и Ярославской областях.

По данным регионам надо ускорить работу и представить в правительство согласованные предложения в течение августа, чтобы учесть их при подготовке бюджета, отметил председатель правительства. При этом он признал, что есть задержки и на федеральном уровне.

Комплексный план, а также паспорта 12 нацпроектов были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина.