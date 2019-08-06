Автоматизированный мониторинг лесных пожаров начался в Калужской области

Система автоматизированного дистанционного мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель» начала работу в Калужской области. Техника в автоматическом режиме ищет дым от возгораний и огонь.

В состав «лесохранителя» входят 13 подсистем, которые работают как единая платформа. Они осуществляют мониторинг, учет противопожарных мероприятий, регистрируют обращения граждан. На территориях, где есть в наличии электричество и связь, проводится видеомониторинг, поворотные камеры установлены на вышках связи. Радиус обзора каждой камеры достигает 35 км, сообщает газета «Весть».

Там, где связи нет, предполагается использование беспилотников. В составе «Лесохранителя» есть комплекс управления техникой для разведки лесопожарной обстановки.

В ходе мониторинга информация о дыме или огне в автоматическом режиме наносится на карту, соответствующий сигнал поступает в профильные службы. Операторы осуществляют наблюдение за лесным массивом.