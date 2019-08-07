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Более 900 т воды сбросили за сутки на сложные участки пожаров в Сибири

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Авиация МЧС России за прошедшие сутки сбросила более 900 т воды на наиболее сложные участки лесных пожаров в Сибири. Об этом в среду, 7 августа, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе министерства.

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«В течение суток воздушными судами МЧС России было произведено 93 слива и сброшено 929 т воды на наиболее сложные участки возгораний», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день действующими остаются 453 очага природных пожаров, из которых 28 локализованы.

5 августа в МЧС сообщили, что за неделю площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке уменьшилась на 25%. Основной причиной возгораний в ведомстве назвали неосторожное обращение людей с огнем.

По данным «Авиалесоохраны», в труднодоступных районах огнем охвачено более 2,4 млн га лесных массивов.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноярском крае и Иркутской области, а также частично в Якутии и Бурятии. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). В Генпрокуратуре заявили, что региональные власти искажали информацию по пожарам.

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