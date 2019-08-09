Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла на 50 тыс. га

За сутки площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла с 916 тыс. га до 963 тыс., сообщил региональный лесопожарный центр.

Всего в регионе действует 118 пожаров, говорится в сводке. Из них в зоне контроля — 79, общей площадью 940 тыс. га. Два пожара на площади 317 га локализованы, 11 возгораний (на площади 8,7 тыс га) ликвидированы.

8 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на тушение лесных пожаров будет выделено 6 млрд рублей из резервного фонда правительства. Днем ранее правительство уже дополнительно направило 700 млн рублей на тушение лесов в Иркутской области, еще более 390 млн рублей будут выделены Якутии.

По данным «Авиалесоохраны», в труднодоступных районах горело в общей сложности более 2,4 млн га лесных массивов. К утру 8 августа было потушено более 179 тыс. га.

По данным Генпрокуратуры, тушение лесов в Иркутской области затруднено из-за бумажной волокиты и искаженных данных, предоставленных местными властями. Кроме того, допускается, что возгораниями попытались скрыть незаконную вырубку деревьев. В МЧС основной причиной возгораний называют неосторожное обращение с огнем.