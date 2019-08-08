Уральские спасатели помогут тушить пожары в Красноярском крае

Свердловская область отправила 55 работников парашютно-десантной пожарной службы из Алапаевска, Ивделя, Сосьвы и Тавды в Красноярский край для оказания помощи в тушении лесных пожаров, сообщает правительство региона.

Как заявил министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов, спасатели прошли соответствующий инструктаж, обеспечены продовольствием, кроме того, их жизнь и здоровье застрахованы от несчастных случаев. Об этом информирует Tagilcity.ru. Также в Сибирь отправились 14 добровольцев, уже принимавших участие в тушении пожаров в Забайкалье и ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Ранее силы военной авиации выполнили свою часть работы по тушению очагов пожаров в лесах Красноярского края. Об этом сообщили в Минобороны 6 августа. Операция по ликвидации возгораний в лесном массиве Красноярского края и Иркутской области велась с 1 августа. За это время было сброшено более 8,1 млн т воды.