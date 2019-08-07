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В Якутии начала стабилизироваться ситуация с лесными пожарами

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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В МЧС России рассказали, что на территории Якутии постепенно стабилизируется ситуация с лесными пожарами. Об этом в среду, 7 августа, сообщает ТАСС.

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«По оперативным данным «Авиалесоохраны», на территории региона действует 116 природных пожаров на площади около 900 тыс. га. Крупных пожаров нет. За сутки количество пожаров уменьшилось на девять очагов», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что авиация МЧС и наземная группировка прикрывают от огня населенные пункты Томмот и Кылайы. Всего в тушении пожаров принимают участие 719 человек и 70 единиц техники.

5 августа в МЧС сообщили об уменьшении площади природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке на 25%. Основной причиной возгораний в ведомстве назвали неосторожное обращение людей с огнем.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноярском крае и Иркутской области, а также частично в Якутии и Бурятии. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). По оценкам Счетной палаты, ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев текущего года составляет 2,4 млрд рублей.

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