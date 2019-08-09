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Эксперт рассказал о влиянии лесных пожаров на здоровье

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Фото: ТАСС/ Снимок с видео/ФБУ «Авиалесоохрана»
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Эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави рассказал, как дым от лесных пожаров может повлиять на здоровье человека. Об этом 9 августа сообщает «РИА Новости».

По его словам, недолгое вдыхание продуктов горения не станет причиной рака или болезней сердца, однако такой дым сильно раздражает слизистую и может спровоцировать астму.

«Долговременный эффект от лесных пожаров мало изучен. Дым содержит ряд канцерогенных агентов, и долговременное вдыхание мелких частиц в долгосрочной перспективе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил он.

Кроме того, он заявил, что вдыхание такого дыма на протяжении долгого времени имеет тяжелые последствия. У людей развивается не только астма, но и в целом ухудшается функционирование легких. Также специалист предупредил о риске преждевременной смерти.

8 августа премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на тушение пожаров в российских лесах будет выделено 6 млрд рублей из резервного фонда правительства.

Среди поручений Медведева: усиление сил Минобороны, Минприроды и МЧС, конфискация используемых при незаконных рубках леса средств, проверка информации об умышленных поджогах, подготовка предложений об усовершенствовании охраны леса и другие.

По данным «Авиалесоохраны», в труднодоступных районах горит более 2,4 млн га лесных массивов. К утру 8 августа было потушено более 179 тыс. га.

Как рассказали в Генпрокуратуре, тушение лесов в Иркутской области затрудняется из-за бумажной волокиты и искаженных данных, предоставленных местными властями. Кроме того, вероятно, что возгораниями попытались скрыть незаконную вырубку деревьев. В МЧС основной причиной возгораний называют неосторожное обращение с огнем.

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