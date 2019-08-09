Прямой эфир
Сюжет:

Лес загорелся в нацпарке и двух заповедниках Бурятии

0
Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Забайкальском национальном парке, Баргузинском и Джергинском заповедниках горят леса. В общей сложности огнем охвачено 789 га, говорится на сайте Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) 9 августа.

Сухой загон: лесные пожары в Сибири продолжатся до осенних дождей
В восточных регионах идет активная фаза тушения в 174 очагах

«Ведутся работы по тушению четырех лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях. <…> Там работают более 130 человек из числа лесной охраны и десантников-парашютистов», — сказано в сообщении.

Для тушения лесов в Джергинском заповеднике дополнительно направлены 20 сотрудников лесхозов и семь человек из Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

Из космоса продолжают следить за еще 15 очагами возгораний на площади более 65 тыс. га. Все они находятся в труднодоступной местности, угрозы населенным пунктам нет.

В Бурятии сохраняется особый противопожарный режим, на территории Забайкальского национального парка — режим чрезвычайной ситуации. За прошедшие сутки в республике было ликвидировано 11 возгораний на площади более 1,6 га.

По данным «Авиалесоохраны», в труднодоступных районах горит более 2,5 млн га лесных массивов, в том числе 66 тыс. га — в Бурятии. К утру 9 августа было потушено более 197 тыс. га, из которых 820 га — в данной республике. В МЧС основной причиной возгораний называют неосторожное обращение с огнем.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил направить на ликвидацию возгораний 6 млрд рублей из резерва правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла на 50 тыс. га
Эксперт рассказал о влиянии лесных пожаров на здоровье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017