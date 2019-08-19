Посеешь и не пожнешь: пожары в Сибири напомнили о проблеме восстановления лесов

Природные пожары, охватившие сибирские леса летом 2019 года, как и незаконные вырубки, которые обсуждаются на протяжении последних лет, привлекли внимание к проблеме восстановления лесов. Об этом говорят как на уровне Минприроды, так и на уровне отдельных добровольцев, желающих помочь пострадавшим от огня участкам. Однако, предупреждают эксперты, далеко не в каждом случае природе нужна помощь человека: зато системные проблемы давно требуют внимания. О том, сколько займет восстановление сибирских лесов после пожаров, можно ли привлечь Китай к лесопосадкам в тайге и почему Россия уже в ближайшие десятилетия рискует столкнуться с дефицитом семян и саженцев — в материале «Известий».

Дорогой в уходе

О том, что Россия намерена привлечь Китай к восстановлению сибирских лесов, в середине августа рассказал журналистам министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

— Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью, — отметил министр в интервью изданию «Ведомости».

В том числе, как рассказал руководитель Минприроды, он лично просил китайских партнеров принять участие в борьбе с «черными» лесорубами, а также предложил КНР совместно заниматься развитием селекционно-семеноводческих комплексов на приграничных территориях и лесопосадками в тайге, чтобы компенсировать ущерб от действий браконьеров .

Л-1 Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Автор цитаты — Селекционно-семеноводческие центры», о которых говорит Дмитрий Кобылкин, — это принятое в Рослесхозе и Минприроды название комплексов для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой. Их продукция — это однолетние, или, иногда, двухлетние, сеянцы деревьев, предназначенные для посадки на вырубках или в тому подобных местах при лесовосстановлении. Это более дорогой посадочный материал (он стоит примерно в три-четыре раза дороже, чем стандартные сеянцы, выращиваемые в обычных лесных питомниках в открытом грунте), но при определенных условиях его использование повышает эффективность лесовосстановления, — объясняет Алексей Ярошенко, биолог, руководитель лесного отдела «Гринпис».

Однако, указывает эксперт, такие саженцы нуждаются в серьезном уходе, причем на протяжении 15–20 лет. В противном случае более уязвимые, чем стандартные сеянцы, растения могут просто погибнуть, и усилия по их посадке будут сведены на нет.

При этом вопросы к эффективности уже действующих в России программ лесовосстановления озвучивались еще раньше. В соответствии с действующим законодательством все официально работающие в сфере лесозаготовки предприятия сегодня обязаны компенсировать ущерб, нанесенный вырубками.

Однако еще весной эксперты — как экологи, так и представители лесной отрасли — предупредили, что эффект от таких посадок оказывается незначительным. Во-первых, из-за несовершенных механизмов контроля, во-вторых, из-за отсутствия необходимого ухода, а в-третьих, из-за того что посадки молодых деревьев проводятся не квалифицированными специалистами, а наемными рабочими, мало заинтересованными в конечном результате.

Недавно забытое старое

Ответственность за работы по лесовосстановлению и уходу за лесами на компании возложили около 15 лет назад, после реформы лесной отрасли, когда Лесной кодекс, действовавший в стране с конца 1970-х и успевший во многих смыслах устареть, сменил новый документ (подробнее о том, как эта реформа изменила отрасль, «Известия» писали ранее).

Если до реформы все леса числились за государством, а за их заготовку, содержание и восстановление отвечали бюджетные лесхозы, леспромхозы и действовавшие при них лесничества, то с принятием нового кодекса эти функции были переданы арендаторам, а расходы на финансирование бюджетных специалистов, работавших в этой сфере — и в первую очередь лесничих, заботившихся о лесах, — соответственно, сокращены.

Л-2 Рабочие ГУП «Ордынский лесхоз», Новосибирская область Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Те же селекционно-семеноводческие комплексы, о которых речь идет сейчас, активно работали в России до реформы , уверен Владимир Липаткин, заместитель декана факультета лесного хозяйства, лесопромышленных технологий и садово-паркового строительства Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана. Тогда они в большинстве случаев были эффективны, соответственно, помочь могут и сегодня — но только в случае если будут обеспечены необходимые условия для их работы .

— Если будут выделены необходимые средства на работу этих комплексов, на транспортировку произведенного там посадочного материала к посадочным местам, это даст эффект», — рассуждает он.

«Брать семена будет просто неоткуда»

Есть и другая, более серьезная проблема: прежде чем саженцы транспортировать или ухаживать за ними, молодые деревья необходимо вырастить, а для этого, особенно если речь идет о породах, обладающих хозяйственной ценностью, нужны качественные семена.

Между тем еще одним «побочным» эффектом проведенной в 2000-е модернизации отрасли стало сокращение не только количества лесничеств и самих лесничих, но и селекционных и семеноводческих центров , рассказывает Владимир Липаткин.

Автор цитаты — Если восстанавливать лес, значит, надо где-то взять семена. Перед специалистами ставят задачи обеспечить улучшенные наследственные свойства у этих пород деревьев — тут тоже много вопросов, — рассуждает он.

По его словам, сейчас такие центры в России существуют — они эффективно работают, в том числе в центральной части страны и на Алтае, но «востребованность обществом таких работ далека от желаемого», а их общее количество невелико .

Л-3 Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр Фото: РЛСЦЦ/rlssc.by/ru

Не сильно лучше обстоит дело и непосредственно с питомниками. Селекционно-семеноводческие центры, о которых в том числе говорил Дмитрий Кобылкин, ориентированные на выращивание более дорогих и сложных в уходе саженцев, сегодня обеспечивают около 7% потребности в посадочном материале, объясняет Алексей Ярошенко, а классические питомники, в которых выращивались «обычные» саженцы с открытой корневой системой, после реформы 2006 года и сокращения штата специалистов в стране практически исчезли . Всё это, по его словам, уже приводит к дефициту посадочного материала во многих регионах. Однако наиболее острая ситуация складывается именно с лесосеменным делом.

— Сейчас основным источником качественных специально выращиваемых семян лесных растений являются семенные плантации, заложенные еще в советское время и отчасти в 1990-е годы, новые плантации закладываются в очень небольшом количестве и не всегда качественно. (…) Но семенные плантации стареют гораздо быстрее, чем обычные леса, и этот старый задел будет скоро исчерпан, — рассказывает эксперт.

Если ситуация не изменится, предупреждает собеседник издания, то уже к 2030-му может оказаться, что брать качественные семена просто неоткуда.

Природа справится

Высаживать новые деревья сегодня предлагают не только на участках, пострадавших от рук браконьеров. С подобными инициативами в конце лета 2019-го выступали также и отдельные добровольцы, и целые компании , желающие помочь в восстановлении лесов, выгоревших во время масштабных природных пожаров.

Вряд ли такие меры могут быть полезными , убеждены опрошенные «Известиями» эксперты. Во-первых, добраться до большинства выгоревших участков, расположенных в глубине тайги, практически невозможно. Во-вторых, в этом нет практической необходимости.

— Дело в том, что гари в тайге естественным образом зарастают лесом без какой-либо помощи человека, и даже быстрее, чем их можно облесить искусственно. Лес сажают после вырубок и гарей не для того, чтобы он появился быстрее, а для того, чтобы он был ценным с хозяйственной точки зрения — хвойным (сами собой гари, особенно крупные, во многих случаях зарастают преимущественно лиственным или смешанным лесом), — рассказывает Алексей Ярошенко.

Л-4 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Со временем, отмечает он, господство хвойных на этих участках всё равно восстановится естественным путем . Но даже если сегодня посадить там саженцы, без должного ухода, который нередко не обеспечивается даже в районах, где ведется активное лесопользование, со временем они всё равно погибнут, уступив место более живучим лиственным деревьям.

Даже в советское время и до «лесной реформы» доля искусственных лесопосадок в Сибири была относительно невелика, отмечает Владимир Липаткин.

Автор цитаты — На просторах Сибири у нас всегда было преимущественно естественно восстановление леса. По зоне лесостепной и южной тайги эти мероприятия уместны, а дальше — уже сомнительно, — объясняет ученый.

К тому же, учитывая масштабы пожаров 2019 года (к середине августа, когда экологи сообщили о том, что пик пожаров пройден, по данным Авиалесоохраны, в Сибири по-прежнему горели почти 3 млн га — тушение проводилось на площади в 277 тыс. га, еще на 2,7 млн га с огнем не боролись в силу труднодоступности участков) , участие добровольцев, по мнению Владимира Липаткина, станет каплей в море: «В этом году выгорело около 5 млн га. Сколько может быть этих волонтеров, как они будут добираться до этих территорий, откуда у них такие объемы посадочного материала? Вопросов миллион. Да, может быть, они сделают что-то на одном или нескольких десятках участков. Но в этих масштабах эффект будет меньше 1%».

Л-5 Вид на выгоревший лес с вертолета, Красноярский край, 4 августа 2019 года Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Тем не менее игнорировать ситуацию с пожарами этого года нельзя, убежден Алексей Ярошенко , особенно учитывая, что в таких масштабах в сибирских регионах за последние двадцать лет они повторяются уже не первый раз. Сосредоточить усилия необходимо на системных изменениях, которые позволили бы предотвратить подобную катастрофу в будущем . В первую очередь, перечисляет собеседник издания, — сократить так называемые зоны контроля, в которых разрешается не тушить пожары, а во-вторых — в разы увеличить финансирование переданных регионам полномочий по охране лесов и тушению пожаров, убеждены эксперты: нынешних 7 млрд рублей в год до 26–30 млрд рублей.

На восстановление сибирских лесов, погибших в 2019 году, потребуется по меньшей мере 100–120 лет, и с этой задачей природа справится самостоятельно . Единственное, что сегодня реально может сделать человек, — это не мешать и принять все меры, чтобы убедиться, что подобное не повторится в будущем , убеждены собеседники «Известий».

— Люди должны сделать так, чтобы эти новые молодые леса не сгорели в ближайшие десятилетия. Главным источником огня в тайге является человек — никаким сухим грозам, как одному из источников пожаров, с ним не сравниться, — заключает Алексей Ярошенко.