Древесная мафия: российские чиновники способствуют распилу

На Дальнем Востоке китайские мигранты, зачастую приезжающие под видом туристов, давно составляют основную часть иностранной рабочей силы. Всё больше их становится и в сибирских регионах: наиболее заметно их присутствие в байкальском регионе, Новосибирской и Томской областях. Чем они занимаются? Рубят ценнейший лес и вывозят за рубеж. Вопросы экологии их не волнуют, что с их позиции предпринимателей вполне понятно. Чего не скажешь о российских чиновниках, которые сами же проворачивают схемы, позволяющие рубить всё больше деревьев. Подробнее читайте в материале «Известий».

Без конца и края

50–80% экспортируемых с Дальнего Востока твердолиственных деревьев вырубается незаконно, подсчитали в международной организации «Агентство экологических исследований» еще пять лет назад. Учитывая сигналы из регионов, вряд ли эта цифра стала меньше.

Более 30 незаконных просек нашли в лесах Хабаровского края в прошлом году. Учитывая масштабы региона, очевидно, что другие могли попросту не отыскать. Собственно, незаконные лесорубы разворачивают деятельность как раз в отдаленных районах, куда не подберешься на транспорте, говорит начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Хабаровскому краю Александр Шустов.

«Способы и методы незаконных рубок становятся более интеллектуальными, основанными на манипуляциях с отраслевой нормативной базой и вовлечением в преступную деятельность должностных лиц, учреждений лесного хозяйства», — отметил он в беседе с «Известиями». Стоит только правоохранительным органам вскрыть одну схему мошенничества, как появляется другая. В прошлом году, например, лесоизготовители имитировали нелегальные вырубки, сами вызывали полицию, а потом получали на вывоз древесину.

«Легкое» преуменьшение

В 2018 году китайская Международная инвестиционная компания «Цзинье» (по информации базы СПАРК, официально там работает один человек) получила в аренду на 49 лет почти 140 тыс. га леса в Томской области. При этом цена за 1 га составила 16 рублей. Это смутило Федеральную антимонопольную службу. Аукцион явно был сформирован под нужды определенной компании — обработать такую площадь мало кому под силу.

«Чем больше лот, тем больше арендная плата, сразу автоматически отсекается огромное количество предпринимателей, которые способны и могли участвовать в этих торгах», — отмечал глава управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Томской области Владимир Шевченко. После того как за фирмой выявили задолженность в более чем 700 тыс. рублей, власти расторгли контракт. 8 февраля ФАС возбудила дело в отношении регионального департамента лесного хозяйства — уже второе. По первому, связанному с многомиллионным откатом за госконтракт по борьбе с шелкопрядом, арестован глава департамента Михаил Малькевич.

В мае бастовали жители Закаменского района Бурятии, после того как власти захотели отдать китайским лесорубам порядка 81,5 тыс. га. От этой затеи в итоге отказались, но на общей картинке по региону это не сказалось. Соседняя Иркутская область — лидер по заготовке древесины в России. Из 30 млн кубометров на экспорт идет по меньшей мере 12 млн, большая часть — в Китай. В природном заказнике Туколонь около Байкала должны были провести санитарные рубки, но в конечном счете пустыми оказались 116 га земли, при этом остался сухостой.

Документам это не противоречит. Видимо, на аукционе был неинтересный проект как раз по санитарной вырубке (а она подразумевает вырубку всего 2% деревьев от общей массы и заведомо невыгодна, пояснил природоохранный прокурор). Потом из него вырос контракт поинтереснее, на который в итоге дал разрешение министр лесного хозяйства региона Сергей Шеверда (в отношении него осенью 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий; летом был арестован его заместитель по делу как раз о заказнике Туколоконь. — «Известия»).

«Когда назначается рубка лесных насаждений на площади — условно, допустим, 1000 га, заявляются аффилированные фирмы. И по результатам конкурса эта площадь дополнительными соглашениями увеличивается в десятки, а иной раз и в сотни раз», — объясняет межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков. В итоге выходят странные цифры: по документам древесины на 118 млн рублей, а получается товар на 4,4 млрд. А в целом в бюджеты двух уровней от отрасли идет примерно 4 млрд.

Так, ООО «Ангарская лесная компания», принадлежащее Денису Савчуку, выиграло контракт на освоение 350 тыс. га тайги. Косвенным подтверждением аффилированности являются документы избиркома (имеются в распоряжении редакции), где отмечено, что подконтрольная фирма «Рупор» перевела по 600 тыс. рублей на избирательные счета кандидатов от КПРФ во время выборов в заксобрание Иркутской области. А именно четырех человек: Ивана Щадова, Андрея Андреева, Виктора Кондрашова и Антона Романова. Потом, правда, деньги вернули — видимо, это мешало «прозрачности» кампании.

Напомним, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко — как раз от КПРФ и еще год назад был практически единственным представителем коммунистов на посту главы региона. Через его фамилию прослеживается еще одна связь — в базе СПАРК компания Савчука связана с фирмой, одним из владельцев которой является дочь губернатора.

Косвенное доказательство

А у супруги Сергея Левченко Натальи — страховой бизнес. Подконтрольные ему структуры страховали местных дорожников. На нее много лет работал нынешний заместитель главы региона Дмитрий Чернышов, давний знакомый которого возглавляет дорожную службу Иркутской области.

И ее работа — одна из причин многомиллионной недостачи бюджета, но уже по другой статье. Пока жители отдаленных районов вынуждены передвигаться по льду с угрозой до жизни (если человеку нужно в больницу, не факт, что он успеет добраться до медиков, — так происходит в селе Аносово, например), замгендиректора дорожной службы купил предприятие у собственного отца за 40 млн рублей — одна из причин, почему там прошли обыски.

При этом дорожная служба — не частная контора, она принадлежит министерству имущества. Когда Контрольно-счетная палата проводила проверку, столкнулась с сопротивлением: ей не предоставили документов. И без них там обнаружили пропажу 5 млн рублей, которые должны были пойти в бюджет, нарушения в контракте на 300 млн и пропажу еще 275 млн.

Не скажешь «стоп»

Вопрос с российскими дорогами — вечный. Что касается истощения лесов, то тут есть, казалось бы, очевидные варианты. Россия может приостановить поставки в древесины в Китай, пригрозил в ноябре министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Повод для такой жесткой меры — не прекращающиеся «черные» вырубки. «По тому настроению президента и председателя правительства, если мы в ближайшее время не наведем порядок со стороны, в том числе Китая, мы закроем полностью экспорт в Китай древесины», — заявил министр.

В январе глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик предложил запретить китайским бизнесменам покупать древесину в Сибири и на Дальнем Востоке. Он подчеркнул, что необходимо прописать порядок работы пунктов приема и отгрузки древесины, вокруг которых и сосредоточен нелегальный сектор.

Позднее Валентик пояснил, что речи о запрете экспорта в Китай все-таки не идет. «Эта тема рассматривалась исключительно в свете установления иных мер таможенно-тарифного регулирования. То есть пошлины на кругляк необходимо было поднять, соответственно, облегчить или сделать более выгодным экспорт продукции глубокой переработки древесины», — уточнил он.

По итогам 2018 года экспорт российских товаров в Китай впервые за 13 лет превысил импорт — на $3,8 млрд. И хотя в его структуре продолжает преобладать нефть, растет и другой сектор, к которому относится и продукция лесопромышленного комплекса. По данным Российского экспортного центра, в прошлом году в КНР было поставлено ее на 3,7 млрд долларов. Кто захочет перекрывать золотую жилу?

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов уверен, что единственный путь — это разбить «теплую компанию, которая сложилась в некоторых субъектах Федерации», стоящую за нелегальными вырубками. Сейчас отдельные люди в руководстве регионов и представители надзорных органов, вместо того чтобы следить за порядком, «находятся в связке с теми людьми, которые эти вырубки осуществляют», подчеркнул депутат.