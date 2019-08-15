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Россия может запретить экспорт леса в Китай

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

По его словам, он лично попросил китайские правоохранительные органы посодействовать в борьбе с «черными лесорубами», а также отметил, что с коллегами из КНР ведется серьезная работа.

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Кобылкин добавил, что Китаю также предложено совместно с Россией построить селекционно-семеноводческие комплексы вдоль границы и заниматься высадкой лесопосадочного материала.

Кроме того глава Минприроды рассказал о мерах, которые ведомство предпринимает для борьбы с природными пожарами. По его словам, сейчас для обсуждения с председателем правительства готовится большая программа.

В ней будет предложено значительно увеличить количество метеостанций, подключить науку, использовать для прогнозирования и предупреждения малую авиацию, а также дистанционное наблюдение, которое должны будут осуществлять квадрокоптеры.

4 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает идею главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о принятии закона, согласно которому высокоточные спутниковые снимки будут использоваться в качестве доказательств в судебных спорах о незаконных рубках леса.

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