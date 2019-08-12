В Ростовской области высадят 1 тыс. га молодого леса

В ближайшие пять лет в Ростовской области планируют высадить около 1 тыс. га молодого леса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Весной 2019 года в Усть-Донецком районе был создан питомник, а также посеяны хвойные и лиственные породы на площади 1,6 га. Предполагается, что в будущем питомник сможет обеспечить потребности Усть-Донецкого лесничества, пишет RostovGazeta.

В 2017 году на территории Усть-Донецкого лесничества произошел крупный пожар. Лес выгорел на площади 3,5 тыс. га. Весной 2019 года было создано 135 га посадок лесных культур и направлен 81 млн рублей на противопожарные мероприятия. Мониторинг лесов проводится регулярно.

Восстановление лесов проходит в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Ростовской области».