Матвиенко поддержала идею сделать космические снимки доказательством в суде

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает идею главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о принятии закона, согласно которому высокоточные спутниковые снимки будут использоваться в качестве доказательств в судебных спорах о незаконных рубках леса. Об этом 4 марта сообщает «РИА Новости».

«Роскосмос» представляет снимки о незаконных рубках, а в суде этот снимок не используется как доказательная база. Но это объективные данные, которые должны учитываться, мы это сделаем», — сказала Матвиенко.

Отмечается, что Рогозин представил эту идею во время посещения Научного центра оперативного мониторинга Земли РКС вместе с Матвиенко, вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и гендиректором холдинга «Российские космические системы» Андреем Тюлиным.

По словам спикера Совфеда, сенаторы будут заслушивать итоги реализации плана по противодействию незаконным рубкам леса каждые полгода, а при необходимости — обеспечивать законодательную базу.

3 марта Матвиенко предложила ввести временное эмбарго на экспорт леса из России до наведения порядка в данной отрасли. Она призвала премьер-министра Дмитрия Медведева инициировать проверку всех договоров аренды лесных участков на предмет законности, а также поручить какому-либо ведомству «срочно подготовить изменения в законодательство».