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В Совфеде предложили обследовать молодоженов на бесплодие

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В Совете Федерации предложили обследовать молодоженов на бесплодие, а также разработать инструменты для продвижения традиционных семейных ценностей в молодежную среду.

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Согласно материалам, подготовленным к заседанию круглого стола комитета верхней палаты парламента по социальной политике, для тех, кто вступает в брак хотят разработать специальный сертификат, который позволит пройти профильное обследование. Разработку документа предлагают поручить Минздраву, пишет «Интерфакс».

В документе также говорится о необходимости продвижения «традиционных семейных ценностей и позитивного репродуктивного поведения» в молодежную среду посредством мобильных приложений. Данное направление предлагается отдать в ведение Минтруда, Минобрнауки, Минпросвещения и Минпромторга.

Согласно материалам, в России 6 млн женщин и 4 млн мужчин страдают бесплодием. Ежегодно эта категория граждан возрастает на 250 тыс. В настоящее время, количество семейных пар, которые не могут завести детей, составляет 15%, что является критическим уровнем для страны, отмечается в документе.

Так, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Курганской области за последние 13 лет число бесплодных мужчин увеличилось на 80%. По мнению экспертов, демографической проблеме способствуют отсутствие профилактических мероприятий, недостаток врачей и профильных медосмотров, а также вредные привычки.

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