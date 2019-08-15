Минприроды готовит программу по предотвращению лесных пожаров

Минприроды разрабатывает программу по предотвращению лесных возгораний. В ней будет предложено значительно увеличить количество метеостанций, подключить науку, использовать для прогнозирования и предупреждения малую авиацию, а также дистанционное наблюдение, которое должны будут осуществлять квадрокоптеры.

Также ведомство рассматривает вариант разделения леса на секторы. Отвечать за участки будут компании, которые работают на них. Предприятия, загрязняющие природу, обяжут компенсировать ущерб. Например, заводы могут заставить озеленять города.