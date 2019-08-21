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Борьбу с лесными пожарами усилят на севере Якутии

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Глава Якутии Айсен Николаев поручил усилить группировки по борьбе с лесными пожарами на севере региона. Специалистов перебросят в Среднеколымский, Верхоянский, Жиганский, Абийский и Оленекский районы.

По поручению Николаева авиапредприятия должны выделить воздушные суда для доставки пожарных формирований в места природных возгораний на севере Якутии. Это необходимо для ликвидации большего числа пожаров, сообщает ИА SakhaNews.

С начала пожароопасного периода в Якутии ликвидировали 217 лесных пожаров, которые охватили площадь более 8 тыс. га. В действующем состоянии остаются 93 лесных пожара. Площадь, пройденная огнем, составляет почти 699 тыс. га. В республике действует режим ЧС.

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