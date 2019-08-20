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Четыре лесных пожара ликвидировали в Иркутской области за сутки

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На территории лесов в Иркутской области за сутки ликвидировали четыре возгорания общей площадью 12,3 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Два очага потушили в Усть-Кутском районе, по одному в Киренском и Жигаловском. В последнем обнаружено новое возгорание площадью 1 га, пишет ИА IrkutskMedia.

В локализованное состояние перешли два пожара в Усть-Кутском и один в Киренском районах. Площадь трех возгораний составляет 11,5 тыс. га. Еще четыер очага действуют в Катангском районе и один в Жигаловском. Общая площадь — 101,1 га, площадь активного горения — 300 га.

На территории лесов в регионе с пожарами борются 312 человек и 46 единиц техники. В мониторинге задействованы три самолета Ан-2, один легкомоторный самолет и три вертолета Ми-8.

19 августа сообщалось о том, что в Иркутской области перенесли открытие летне-осеннего сезона охоты до снятия режима ЧС в районах, где он действует в связи с природными пожарами. Поручение лесным ведомствам изменить сроки исходит от Минприроды РФ.

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