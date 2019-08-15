Площадь лесных пожаров сократилась в Иркутской области

Площадь природных пожаров в Иркутской области за сутки сократилась на 92 тыс. га — до 673,2 тыс. Как сообщает 15 августа пресс-служба правительства региона, в данный момент в области действуют 27 пожаров.

В так называемой зоне контроля зафиксированы еще 64 очага, общая площадь которых составляет почти 580,62 тыс. га. Еще 3,5 тыс. га леса горят на землях заповедника «Витимский» в Бодайбинском районе.

13 августа федеральная «Авиалесоохрана» рассказала, что площадь лесных пожаров в России начала сокращаться.

К тушению огня в лесах в регионах привлечено около 3,9 тыс. человек, задействованы 472 единицы техники, 43 воздушных судна находятся на мониторинге, 27 судов — на тушении. В некоторых регионах работают парашютисты-десантники.

Эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте РФ Григорий Куксин ранее заявил «Известиям», что полностью ликвидировать бедствие смогут только сезонные дожди.

По его словам, лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные усилия нескольких ведомств и множества добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета. Пока в Сибири больших осадков не прогнозируют.

Из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края, Якутии и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Частично он действует в Республике Бурятия.

8 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на тушение лесных пожаров будет выделено 6 млрд рублей из правительственного резервного фонда.