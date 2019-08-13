Площадь лесных пожаров в Сибири начала снижаться

Площадь лесных пожаров в России начала сокращаться. Об этом сообщает во вторник, 13 августа, федеральная «Авиалесоохрана».

Так, отмечается, что за прошедшие сутки площадь пожаров снизилась на 6%, до 266,4 тыс. га. В понедельник ведомство сообщало, что в России действуют 202 лесных пожара на площади 283,2 тыс. га, которые активно тушат. Из них 146,7 тыс. в Иркутской области и 126,1 тыс. в Красноярском крае, передает «РИА Новости».

К тушению огня в лесах в регионах привлечено около 3,9 тыс. человек, задействовано 472 единицы техники, 43 воздушных судна находятся на мониторинге, 27 судов — на тушении. В некоторых регионах работают парашютисты-десантники.

В труднодоступных и отдаленных местностях, по данным Авиалесоохраны за 12 августа, был зарегистрирован 301 лесной пожар, пройденная огнем площадь превысила 2,7 млн га. Тушение этих пожаров было прекращено, так как очаги не угрожают объектам экономики и поселениям, а затраты на их ликвидацию превышают прогнозируемый вред.

Эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте РФ Григорий Куксин ранее заявил «Известиям», что полностью ликвидировать бедствие смогут только сезонные дожди. По его словам, лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные усилия нескольких ведомств и множества добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета. Пока в Сибири больших осадков не прогнозируют.

Из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края, Якутии и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Частично он действует в Республике Бурятия.

8 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на тушение лесных пожаров будет выделено 6 млрд рублей из правительственного резервного фонда.