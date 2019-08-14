В Рослесхозе рассказали о распределении средств на тушение пожаров

Деньги, выделенные Федеральному агентству лесного хозяйства на тушение пожаров из бюджета, будут распределены между лесными ведомствами регионов. Об этом заявили в Рослесхозе.

Иркутская область получит 765,4 млн рублей, Красноярский край — 733,1 млн, Якутия — 391 млн, передает «РИА Новости».

Средства планируется потратить на расходы по привлечению пожарно-десантной службы Авиалесоохраны, дополнительных сил и средств региональных баз авиационной охраны лесов, пожарно-химических станций и лесопожарных центров. Кроме того, будет оплачена аренда воздушных судов для переброски этих сил.

8 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что на тушение пожаров в российских лесах будет выделено 6 млрд рублей из резервного фонда правительства.

13 августа Авиалесоохрана сообщила, что площадь лесных пожаров в Сибири за сутки сократилась на 6% — до 266,4 тыс. га. В понедельник ведомство сообщало, что в России действуют 202 лесных пожара на площади 283,2 тыс. га, которые активно тушат. Из них 146,7 тыс. в Иркутской области и 126,1 тыс. в Красноярском крае.