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Песков заявил о получении Путиным сводок по лесным пожарам

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Президент России Владимир Путин ежедневно получает оперативные сводки по состоянию с лесными пожарами и принимаемым для их тушения мерам. Об этом заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, ведомства и местные власти «работают все очень напряженно».

«Работают все с максимально возможной эффективностью, никогда не нужно забывать про географию нашей страны, про ее размеры, про различные климатические феномены, которые из года в год становятся более разнообразными», — отметил Песков.

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Леса в России горят ежегодно и в засуху, и без нее, существует фактор поджогов, добавил представитель Кремля. Несмотря на то, что над ликвидацией пожаров работают все, природа бывает сильнее людей со всех их потенциалом, заключил Песков.

13 августа стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому правительство выделит Рослесхозу, МЧС и Минобороны в общей сложности около 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

В этот же день в Минприроды России заявили, что на территории особо охраняемых природных территорий по состоянию на 13 августа зафиксировано 11 пожаров.

По данным федеральной «Авиалесоохраны», площадь лесных пожаров в России начала сокращаться. К тушению огня в лесах в регионах привлечено около 3,9 тыс. человек, задействовано 472 единицы техники, 43 воздушных судна находятся на мониторинге, 27 судов — на тушении. В некоторых регионах работают парашютисты-десантники.

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