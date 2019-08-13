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Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться

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В Сибири площадь природных пожаров начала постепенно сокращаться. Только за минувшие сутки, по данным «Авиалесоохраны», цифра снизилась на 6% до 266,4 тыс. га.

В понедельник ведомство сообщало, что в России действуют 202 лесных пожара на площади 283,2 тыс. га, которые активно тушат. Из них 146,7 тыс. в Иркутской области и 126,1 тыс. в Красноярском крае.

К тушению огня в лесах в регионах привлечено около 3,9 тыс. человек, задействовано 472 единицы техники, 43 воздушных судна находятся на мониторинге, 27 судов — на тушении. В некоторых регионах работают парашютисты-десантники.

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