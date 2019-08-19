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Открытие сезона охоты в Приангарье перенесли из-за пожаров

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images/Owen Humphreys
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В Иркутской области перенесли открытие летне-осеннего сезона охоты до снятия режима ЧС в районах, где он действует в связи с природными пожарами. Поручение лесным ведомствам изменить сроки исходит от Минприроды РФ.

Как уточняет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Авиалесоохрану, на 19 августа на землях лесного фонда в Иркутской области продолжает действовать восемь лесных пожаров. Общая площадь — 14,6 тыс. га.

Режим ЧС в региональный лесах действует с 11 июля. Гражданам запрещено посещать лес, также запрещен въезд в лес транспорта за исключением того, что участвует в предупреждении и ликвидации возгораний.

Кроме Иркутской области, режим ЧС объявлен в Красноярском крае, Якутии, двух районах Бурятии.

8 августа сообщалось, что помощь в тушении пожаров в Сибири предложили премьер-министр Италии Джузеппе Конте и президент США Дональд Трамп.

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