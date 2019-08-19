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Алтайские леса окропили святой водой из-за пожароопасности

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В Алтайском крае состоялся воздушный крестный ход с иконами на вертолетах. Его организовали по просьбе министерства природных ресурсов и экологии региона в связи с пожароопасной ситуацией, которая сложилась на территории Сибири.

Как сообщает сайт барнаульской епархии, в крестный ход митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий взял иконы Божией Матери «Живоносный Источник» и «Коробейниковская-Казанская». Он благословил леса честным животворящим Крестом и окропил их святой водой. Во время полета на вертолете прочитаны молитвы, акафисты и каноны, пишет altapress.ru.

Напомним, большой крестный ход со Свенской иконой Божией Матери состоится в центре Брянска в память о спасении города во время Отечественной войны 1812 года. Его участники 30 августа пройдут около 8 км. Верующим предложат питьевую воду и полевую трапезу.

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