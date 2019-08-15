Прямой эфир

Крестный ход в память о войне 1812 года пройдет в Брянске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большой Крестный ход со Свенской иконой Божией Матери состоится в центре Брянска в память о спасении города во время Отечественной войны 1812 года. Его участники 30 августа пройдут около 8 км.

От стен Свенского монастыря православные отправятся через площади Партизан и Ленина до Кафедрального собора во имя Святой Троицы. Верующим предложат питьевую воду и полевую трапезу, пишет NASHBRYANSK.RU.

Впервые такое шествие состоялось в 1812 году незадолго до появления французских солдат около стен города. После крестного хода враги обошли Брянск стороной. На первом этапе Отечественной войны (с июня по сентябрь 1812 года) русская армия с боями отступала от границ России до Москвы, дав под Москвой Бородинское сражение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прошли за единую церковь: в Москве и Киеве отметили День крещения Руси
Крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата собрал рекордные сотни тысяч участников
В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019