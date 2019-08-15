Крестный ход в память о войне 1812 года пройдет в Брянске

Большой Крестный ход со Свенской иконой Божией Матери состоится в центре Брянска в память о спасении города во время Отечественной войны 1812 года. Его участники 30 августа пройдут около 8 км.

От стен Свенского монастыря православные отправятся через площади Партизан и Ленина до Кафедрального собора во имя Святой Троицы. Верующим предложат питьевую воду и полевую трапезу, пишет NASHBRYANSK.RU.

Впервые такое шествие состоялось в 1812 году незадолго до появления французских солдат около стен города. После крестного хода враги обошли Брянск стороной. На первом этапе Отечественной войны (с июня по сентябрь 1812 года) русская армия с боями отступала от границ России до Москвы, дав под Москвой Бородинское сражение.