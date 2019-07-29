Прошли за единую церковь: в Москве и Киеве отметили День крещения Руси

В воскресенье, в День крещения Руси, патриарх Кирилл совершил литургию в Успенском соборе Московского Кремля, а затем возглавил крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади. В Киеве крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата собрал 300 тыс. верующих.

Выступая после литургии, патриарх Кирилл отметил, что Крещение Руси — «исторический поворот такой силы, что спустя более чем тысячелетие мы продолжаем осмысливать его значение».

— Бог повелел «воссиять свету», как говорит апостол Павел, и вывел наших предков из тьмы язычества, где они могли затеряться навсегда, в свет истинной веры и той великой истории, которая была определена Господом, — сказал предстоятель Русской православной церкви. — Это чудо совершилось благодаря обращению одного человека, имя которого мы чествуем, — великого князя киевского Владимира.

Патриарх Кирилл отметил, что выбор князя преобразил не только его, но и всю страну и предопределил возникновение новой, православной восточнославянской цивилизации.

— Мы, православные христиане, верим, что в человеческой истории совершается таинственный замысел Бога о спасении мира. В нем грандиозные исторические события сплетаются с судьбами обычных людей. Крещение Руси, совершенное святым князем Владимиром, вплетено в личную судьбу каждого из нас, — подчеркнул он.

Предстоятель РПЦ напомнил, что у русских, украинцев, белорусов общие истоки восточнославянской цивилизации, которая берет начало в киевской купели крещения.

Патриарх предостерег людей от подмены подлинной идентичности ложной:

— Когда идет разрыв со своими настоящими корнями, когда подлинная идентичность подменяется идеологическими конструкциями — последствия обычно весьма печальны как для отдельно взятой личности, так и для общества, государства, — сказал он.

Двигаясь в будущее, важно сохранять свою связь не с историей конфликтов, переворотов, трагедий и войн, но в первую очередь с историей святых, подчеркнул патриарх.

Церковь как миротворец

В Киеве накануне праздника состоялся крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата. Верующие прошли от Владимирской горки до Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. По данным УПЦ МП, в праздновании приняли участие около 300 тыс. верующих. В 2018 году крестный ход собрал 250 тыс. человек.

— Большое число участников демонстрирует единство нашей канонической церкви, которая является главным миротворцем и самой большой общественной силой на Украине, — считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. — Верующие страны, остро переживающей религиозный раскол, еще раз показали свою преданность церкви. Ответом на все попытки давления стала еще большая солидарность.

Комментируя «Известиям» празднования, Владимир Легойда отметил, что крестный ход в Москве в этот день становится традицией.

Праздник получил статус государственной памятной даты в 2010 году. В 2018-м он отмечался с особым размахом как юбилейный — 1030 лет Крещения Руси. Торжества и крестные ходы состоялись во многих городах России, а в Москве к шествию присоединился Владимир Путин.

Открытая рана

Историк церкви, преподаватель Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии, протоиерей Владислав Цыпин считает, что весь период до князя Владимира — это скорее предыстория Руси. Поэтому ее крещение — событие беспримерной важности. Что касается современности, то сейчас самая большая проблема для православной церкви — это кризис взаимоотношений между РПЦ и Константинопольской патриархией.

— Затея патриарха Варфоломея очевидным образом провалилась, а трещина возникла. И пока мы не видим шагов со стороны Константинополя, позволяющих уврачевать эту рану во вселенском православии, ­— сказал Владислав Цыпин.

По его мнению, самое тревожное обстоятельство — это сложившийся в Киеве режим, неблагоприятный для канонического православия. Однако если новая власть страны будет вести себя как нейтральная сторона, не вмешиваясь во внутрицерковные дела, то раскол исцелится очень быстро.