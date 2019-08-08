Тысячи животных пострадали из-за сибирских лесных пожаров

Более 5,5 тыс. соболей и 300 медведей, а также около 2,7 тыс. диких северных оленей и 1,5 тыс. лосей обитали в горевших лесах в Сибири. Чтобы сохранить экосистему, ученые призывают ограничить квоту на охоту, а также сокращать вырубки деревьев.

По прогнозам, звери будут выходить на освоенные человеком территории. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный сайт Greenpeace. «Выжившие животные всё равно пострадают, потому что ущерб среде обитания огромный, на ближайшие несколько лет она полностью уничтожена», — объяснил доцент кафедры охотоведения и биоэкологии Иркутского государственного аграрного университета Александр Кондратов.

Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Якутии.

Ранее Крымский сафари-парк и зоопарк «Сказка» заявили о готовности принять животных из горящей тайги. Об этом рассказал директор зверинцев Олег Зубков.

Напомним, медведи в Красноярском крае начали выходить к людям из-за лесных пожаров. Диких животных уже видели на пригородных дачных участках, где они разоряют грядки и малиновые заросли, а также у лесных дорог и на свалках.