Спасающиеся от пожара медведи в Красноярском крае начали выходить из тайги

Медведи в Красноярском крае начали выходить к людям из-за лесных пожаров. Диких животных уже видели на пригородных дачных участках, где они разоряют грядки и малиновые заросли, а также у лесных дорог и на свалках.

Охотоведы напоминают, что встреча с испуганным хищником опасна, и призывают избегать близкого контакта, сообщает 30 июля телеканал «Звезда».

В Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии, где в совокупности пылают сотни тысяч гектаров тайги, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Зафиксировано более 600 очагов возгораний.

МЧС приняло решение об усилении группировки пожарных в Красноярском крае. Туда направлены спасатели из Кемеровской области и Хакасии. Чтобы остановить распространение огня, в Красноярский край переброшено 100 профессиональных десантников.

В первую очередь пожарные пытаются укротить огонь в национальных парках и заповедниках. В зоне задымления остаются сотни населенных пунктов. Их жители жалуются на запах гари.