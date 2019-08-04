Крымский сафари-парк заявил о готовности принять животных из горящей тайги

Крымский сафари-парк «Тайган» и зоопарк «Сказка» готовы принять животных из сибирской тайги, охваченной пожарами. Об этом рассказал директор зверинцев Олег Зубков.

«Мы готовы принимать животных из горящей, пылающей тайги», — цитирует его в воскресенье, 4 августа, «РИА Новости».

На прошлой неделе слова Зубкова о пожарах в Сибири вызвало бурю обсуждений в соцсетях. На своей странице в Facebook 1 августа он поделился мнением, что если бы Сибирь в 1941 году отдали немцам, сейчас бы в ней не было лесных пожаров.

Депутат крымского парламента Владислав Ганжара назвал гнусными и отвратительными эти слова. По словам политика, после такого заявления становится стыдно, что среди жителей республики есть люди с подобной позицией.

Накануне, 3 августа, Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в России. По данным ведомства, за первые полгода 2019 года в стране возникло 7,6 тыс. лесных пожаров, ущерб от которых составил 2,4 млрд рублей.

Из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Частично он действует в Республике Бурятия.