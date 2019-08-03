В Крыму ответили на заявление владельца парка «Тайган» о пожарах в Сибири

Депутат крымского парламента Владислав Ганжара назвал гнусными и отвратительными слова владельца сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, пожалевшего, что нацисты не получили Сибирь в 1941 году.

По словам политика, после такого заявления становится стыдно, что среди жителей республики есть люди с подобной позицией. Он также назвал высказывание Зубкова безнравственным.

«В этом отношении он оскорбил чувства всех людей, которые противостояли фашистскому режиму и отдали миллионы своих жизней, чтобы отстоять нашу родину», — цитирует 3 августа Ганжару «РИА Новости». Спекуляции на трагедии лесных пожаров в Сибири недопустимы, отметил депутат.

Парламентарий призвал Зубкова извиниться и понять, что именно он сказал, так как подобные мысли можно оценивать как «предательство исторической памяти нашего народа».

На своей странице в Facebook 1 августа Зубков поделился мнением, что если бы Сибирь в 1941 году отдали немцам, сейчас бы в ней не было лесных пожаров. Пост владельца сафари-парка вызвал бурную реакцию пользователей в комментариях.

Природные пожары бушуют, в частности, на территории Красноярского края, Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Бурятии и Камчатки. По данным «Авиалесоохраны» на 3 августа, в России горит более 3 млн га леса.