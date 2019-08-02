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Владелец сафари-парка в Крыму пожалел о невозможности отдать Сибирь немцам

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Фото: facebook.com/yaltazoo
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Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что если бы Сибирь в 1941 году отдали немцам, сейчас бы в ней не было лесных пожаров. Об этом 1 августа он рассказал на своей странице в Facebook.

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Зубков добавил, что в Великую Отечественную войну люди отдавали свои жизни явно не для этого.

«Тогда бы тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления, как сегодня», — отметил он.

Пост владельца сафари-парка вызвал бурную реакцию в комментариях.

Ранее в этот же день сообщалось, что участие авиационной группировки Минобороны помогло остановить продвижение нескольких крупных очагов пожаров в Красноярском крае, а командир экипажа самолета Ил-76МД майор Андрей Черных, участвующий в тушении лесов, рассказал об особой методике ликвидации очагов возгорания.

Сейчас общая группировка МЧС в Сибири и на Дальнем Востоке насчитывает более 2,8 тыс. человек, а также 390 единиц техники.

По данным Минобороны, тушением очагов возгорания занимаются шесть самолетов (пять Бе-200 и один Ил-76), а также пять вертолетов.

31 июля сообщалось, что президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны России подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и поручил до особого распоряжения сохранить группировку вооруженных сил в Иркутской области.

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