В Якутии за сутки ликвидировали 10 лесных пожаров

Лесопожарные формирования ликвидировали 10 природных пожаров на территории свыше 3,7 тыс. га за сутки. Об этом утром в воскресенье, 4 августа, сообщается на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия).

При этом за субботу возникло восемь новых пожаров на площади 103 га, из них локализовано семь на площади 732 га. Всего в республике зарегистрировано 108 природных пожаров на площади свыше 1,2 млн га.

Огонь тушат 860 человек и 96 единиц техники. Пять воздушных судов направлены на мониторинг ситуации и борьбу с возгоранием. Так, самолет-амфибия Бе-200 работал в Усть-Алданском районе региона, а два вертолета Ми-8 привлекались к тушению пожаров на западе и севере республики.

Накануне, 3 августа, Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в России. По данным ведомства, за первые полгода 2019 года в стране возникло 7,6 тыс. лесных пожаров, ущерб от которых составил 2,4 млрд рублей. Специалисты назвали основными причинами природных пожаров нехватку финансирования, отсутствие требуемой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в субъектах.