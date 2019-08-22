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Прокуратура Бразилии начала расследование пожаров в Амазонии

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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
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Резкое увеличение площади пожаров в лесах бассейна реки Амазонка стало причиной начала расследования федеральной прокуратуры Бразилии. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

Сильнейшие пожары в Амазонии продолжаются три недели. По данным Национального института космических исследований Бразилии, площадь лесных пожаров в регионе в этом году уже на 82% больше площадей, сгоревших в прошлом году.

Следствие установит причины разрастания площади пожаров. Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о нехватке средств у государства для ликвидации возгораний в лесах Амазонии.

Весной глава государства допустил возможность совместного с США освоения бассейна реки Амазонки. По мнению Болсонару, Бразилия может лишиться этой «важнейшей для всего мира территории», если оставить всё как есть.

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