Прокуратура Бразилии начала расследование пожаров в Амазонии

Резкое увеличение площади пожаров в лесах бассейна реки Амазонка стало причиной начала расследования федеральной прокуратуры Бразилии. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

Сильнейшие пожары в Амазонии продолжаются три недели. По данным Национального института космических исследований Бразилии, площадь лесных пожаров в регионе в этом году уже на 82% больше площадей, сгоревших в прошлом году.

Следствие установит причины разрастания площади пожаров. Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о нехватке средств у государства для ликвидации возгораний в лесах Амазонии.

Весной глава государства допустил возможность совместного с США освоения бассейна реки Амазонки. По мнению Болсонару, Бразилия может лишиться этой «важнейшей для всего мира территории», если оставить всё как есть.