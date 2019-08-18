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Две тысячи человек эвакуированы на Канарах из-за лесного пожара

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Фото: REUTERS/Borja Suarez
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Примерно 2 тыс. человек были эвакуированы из-за крупного лесного пожара на острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова, Испания). Об этом сообщают в экстренных службах региона.

Возгорание началось в субботу, 17 августа, вблизи населенного пункта Вальесеко. Оно охватило приблизительно 500 га леса. Тушение, как передает ТАСС, осложнено из-за сильной жары, установившейся в настоящий момент в регионе.

Ранее, 10 августа, на этом же острове вспыхнул сильный пожар. Огонь уничтожил свыше 1 тыс. га леса. Сотни людей были эвакуированы. Как сообщалось, ситуацию удалось стабилизировать 14 августа.

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