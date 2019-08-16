В Москве из-за пожара в «Бургер Кинге» эвакуировали 12 человек

В московском ресторане сети быстрого питания «Бургер Кинг» произошел пожар. Об этом 16 августа ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«ЧП произошло на улице Земляной Вал, дом 26, строение 1. На кухне ресторана загорелся жир, скопившийся в вытяжке», —рассказал собеседник агентства. По его словам, площадь возгорания составила 7 кв. метров. Эвакуировали 12 человек.

По имеющейся информации, возгорание ликвидировано.

В прошлом году Роспотребнадзор выявил более 400 нарушений в 49 ресторанах «Бургер Кинг» Московской области.