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Роспотребнадзор выявил нарушения в 49 ресторанах «Бургер Кинг»

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Фото: TASS/ZUMA/Olivier Polet
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Роспотребнадзор выявил более 400 нарушений в 49 сетевых ресторанах «Бургер Кинг», расположенных в Московской области. После плановых проверок было заведено более 100 административных дел в отношении должностных лиц и ООО «Бургер Рус». Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ведомства.

Большая часть нарушений касается несоблюдения условий хранения и транспортировки пищевых продуктов, нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений и зданий, а также неудовлетворительного санитарного состояния инженерных коммуникаций и производственных цехов.

В ходе проверок 323 пробы пищевой продукции были отобраны на лабораторные исследования. В 4% проб выявлено несоответствие санитарно-гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Салаты составили 50% из числа неудовлетворительных проб пищевой продукции по микробиологическим показателям.

Было забраковано 19 партий продукции общим весом около 100 кг. Общая сумма штрафов составила более 4,5 млн рублей.

«Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Сроки исполнения находятся на контроле управления», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Проверено было более 400 подмосковных ресторанов «Бургер Кинг», отмечает НСН.

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