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McDonald's в Китае начал продавать «рашнбургер» с толстым куском колбасы

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Так называемый русский бургер, отличительной особенностью которого является толстый кусок колбасы, появился в продаже в сети заведений McDonald's в Китае. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Блюдо было придумано в рамках Дней национальной кухни. По мнению его авторов, 7-миллиметровый кусок колбасы является «настоящим русским ароматом». Цена «рашнбургера» в переводе на рубли составляет порядка 160 рублей.

Ресторан также представил вниманию покупателей «немецкий» бургер с сосисками и говяжьими котлетами и «аляскинский» — с рыбой, сообщает телеканал «360».

Ранее пресс-служба компании сообщила, что рестораны McDonald’s откажутся в детских наборах Happy Meal от чизбургеров, чтобы предоставить юным посетителям более сбалансированное питание. 

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